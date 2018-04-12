Пострадавших журналистов эвакуируют в больницу

По данным ведомства, в результате инцидента, произошедшего в Восточной Гуте, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног, но угрозы их жизни нет, пишет "Радио Свобода".

В Министерстве обороны отметили, что пострадавших журналистов эвакуируют в больницу.