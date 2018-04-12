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Минобороны России заявляет, что в Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
12.04.2018 00:15
Минобороны России заявляет, что в Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Пострадавших журналистов эвакуируют в больницу
Министерство обороны России заявляет, что автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии неизвестные.
Минобороны России заявляет, что в Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами Фото: reuters.com

По данным ведомства, в результате инцидента, произошедшего в Восточной Гуте, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног, но угрозы их жизни нет, пишет "Радио Свобода".

В Министерстве обороны отметили, что пострадавших журналистов эвакуируют в больницу.

Напомним, что в ходе семилетнего конфликта в Сирии погибли более 350 тысяч человек.

 

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