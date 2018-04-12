|Минобороны России заявляет, что в Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
|12.04.2018 00:15
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Пострадавших журналистов эвакуируют в больницуМинистерство обороны России заявляет, что автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии неизвестные.
Фото: reuters.com
По данным ведомства, в результате инцидента, произошедшего в Восточной Гуте, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног, но угрозы их жизни нет, пишет "Радио Свобода".
В Министерстве обороны отметили, что пострадавших журналистов эвакуируют в больницу.
Напомним, что в ходе семилетнего конфликта в Сирии погибли более 350 тысяч человек.
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