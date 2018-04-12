Бразильский нападающий "" Жуниор Мораес продолжит карьеру в составе принципиального соперника киевлян - донецкого "Шахтера".

Переход состоится в летнее трансферное окно. Футболист присоединится к "горнякам" на правах свободного агента,передает со ссылкой на .

В составе чемпиона Украины бразильский форвард будет выступать под 10-м номером, под которым сейчас выступает другой бразилец Бернард, сообщает Football.ua.

По данным издания, зарплата Жуниора Мораес, который за 110 матчей в составе донецкого "Металлурга" и "" забил 52 мяча, в "Шахтере" составит 700 тысяч долларов в год.

Также предусмотрены бонусы за личные и командные достижения. О трансфере будет объявлено после окончания текущего чемпионата Украины.

Жуниор Мораес выступает в чемпионате Украины с 2012 года. Перед этим он защищал цвета болгарского .

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