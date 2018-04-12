«Исследования показывают, что они более крупные, более глобальные и более разнообразные с точки зрения возраста, пола и опыта в зонах конфликтов. Эти различия делают потенциальные проблемы … значительно бОльшими, но и более сложными», — говорится в исследовании.

Угроза, создаваемая иностранными террористами, является долговременной. Действительно, многие страны изо всех сил пытались обеспечить уголовное осуждение за своих граждан, которые могут оказаться в тюрьме, но только на короткий период времени. В Европейском союзе средний срок тюремного заключения за террористические преступления составлял пять лет в 2016 году.

Имея это в виду, исследование сообщает, что «существует риск того, что тюремное заключение может только поймать угрозу, создаваемую этими лицами, а не уменьшить ее».

Кроме того, нынешняя волна джихадистской деятельности «поистине глобальна», с исламским государством (ИГИЛ), «Аль-Каидой» и ассоциированными группами, привлекающими людей из 120 стран мира. В то время как большинство иностранных боевиков прибывают из бывших советских республик, Ближнего Востока и Западной Европы, Северная Америка также занимает верхнюю часть разведывательной фирмы The Soufan Group.

В то время как относительно небольшое количество иностранных террористов, которые возвращаются в свои родные страны, впоследствии представляют собой прямую угрозу, эксперты ИДКТК предупреждают, что, когда они это сделали, в некоторых случаях они совершали некоторые «самые смертоносные террористические атаки» за последние три десятилетия. Кроме того, они помогли «создать и укрепить террористические группы, радикализировать и вербовать террористические сети».

Эти репатрианты и переселители из нынешних конфликтных зон, таких как Сирия и Ирак, «продемонстрировали свою повышенную летальность, как в качестве нападающих, так и в качестве планировщиков нападений», — говорится в исследовании, в котором также указывается на трудности стран в оценке того, кто из этих людей представляет угрозу. Это главным образом потому, что трудно идентифицировать и найти многих из этих боевиков — их тысячи.

Еще одна новая сложность заключается в том, что нынешняя группа иностранных террористов относительно молода, и в нее входят женщины и дети, многие из которых прошли обучение и проинструктированы ИГИЛ.

Для смягчения этой проблемы ИДКТК призвал государства-члены «улучшить судебные процедуры сбора и обмена информацией и доказательствами при разработке индивидуальных стратегий преследования, реабилитации и реинтеграции», но нет сомнений в том, что эта новая группа террористов представляет потенциальные проблемы «на долгие годы.»

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