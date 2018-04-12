Комментируя конфликт между Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро и Генеральной прокуратурой Украины, связанным с прослушкой антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что правоохранители должны найти возможности для совместной работы. Йованович: В США у таких конфликтов есть специальный термин --- "синий против синего" Фото: pravda.com.ua "Очень важно, чтобы люди были подотчетны, подконтрольны вне зависимости от их статуса. Это то, чего требовали на Майдане во время Революции достоинства. Подотчетность, честность, борьба с коррупцией очень важны для Украины. Мы наблюдаем напряженность между различными правоохранительными органами. Они разные – одни созданы недавно, другие существовали с незапамятных времен. Думаю, они должны найти возможности для совместной работы.... В каждой стране бывают конфликты между правоохранителями, это не является какой-то исключительной проблемой", – подчеркнула дипломат.Она рассказала, что в США у таких конфликтов есть специальный термин – "синий против синего" (из-за цвета формы)."Как только полиция или ФБР, или другая организация обнаруживает, что их мишенью, объектом расследования является другая правоохранительная структура, все останавливается, начинается дискуссия на очень высоком уровне, ищутся пути выхода из ситуации. Но это не означает, что прекращается само расследование. Один из базовых принципов демократии – ответственность для всех руководителей, в частности силовых органов, потому что у них есть особые полномочия. Они должны отвечать перед законом, если этими полномочиями злоупотребляют", – отметила Йованович.Отвечая на вопрос журналиста, не остановят ли такие конфликты борьбу с коррупцией в Украине, посол США заявила, что создание независимых антикоррупционных структур уже является достижением Украинского государства за последние годы."Конечно, такие конфликты между правоохранителями – это всегда плохо. Одно из главных достижений Украины за последние несколько лет – как раз создание независимых антикоррупционных структур. Мы, США, выступали донорами при формировании НАБУ и САП. Они должны быть не только независимыми и свободными от политического влияния, но и отвечать за свои действия", – подытожила Йованович.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого. В интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокурорв Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого минимум через месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что между сша йованович должны Теги: политика