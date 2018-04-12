Интерес арабской аудитории в Украине довольно велик. Как и Украина - к арабскому миру

Об этом сообщает UATV.

Онлайн-ресурс, адресованный иностранной аудитории и призван доносить всему миру объективную и интересную информацию об Украине, теперь доступен читателям на четырех языках: украинском, русском, английском и арабском.

"Сайт - это еще один ресурс информирования, который мы запускаем, чтобы познакомить арабскую аудиторию с новостями из Украины, собственно, с правдой о том, что реально происходит в стране", - рассказал заведующий редакции иновещания Сафван Джулак.

Он убежден, что интерес арабской аудитории к Украине довольно велик. Как и Украины - к арабскому миру.

"За год на странице канала в Facebook мы набрали более 100 тыс. подписчиков. И более 5000 на YouTube. Это свидетельствует о том, что арабский мир интересуется Украиной", - отмечает заведующий редакции.