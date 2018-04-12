Соответствующее видео на своей странице в Twitter опубликовал российский блогер Рустем Адагамов.

Отмечается, что корреспондент Рен-ТВ подошел к табличке с надписью «Осторожно: Мокрый пол» на английском, утверждая, что на самом деле там написано «Не входить. Держитесь подальше».

Смотрите с 40 секунды. Осторожно, на видеоролике присутствует нецензурная лексика!

В сети посмеялись над очередным конфузом росТВ: «РЕН-ТВ это адское дно и телеканал для идиотов», «А мне нравится. Они постоянно такую пургу несут. Хоть посмеяться от души», «Журналистика, которую мы заслужили», «Агенты МИ6 подменили табличку, чтобы сбить с пути хитрых и всезнающих журналистов с РЕН ТВ», «Деревня дураков», — написали пользователи соцсетей.

Стоит заметить, что позже на Рен-ТВ удалили данный видеоролик.

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