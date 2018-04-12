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Пентагон готов к военному сценарию в Сирии, - Маттис
12.04.2018 00:31
Пентагон готов к военному сценарию в Сирии, - Маттис
США продолжают оценивать разведывательные данные о химической атаке в Сирии
Глава Пентагона Джеймс Маттис утверждает, что его ведомство готово к военному сценарию в Сирии.
Пентагон готов к военному сценарию в Сирии, - Маттис Доналд Трамп Джеймс Меттис Фото: Reuters

"Мы готовы приступить к военным вариантам, если они будут уместны, как определил президент", - заявил Маттис, сообщает Agence France Press.

В то же время он подчеркнул, что США продолжают оценивать разведывательные данные о химической атаке в Сирии.

"Мы до сих пор оцениваем разведывательные данные, и мы, и наши союзники, мы все еще работаем над этим", - сказал Маттис.

Как известно, сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.

"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и "умные" (ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп в Twitter.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).

Напомним, утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

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