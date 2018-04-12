США продолжают оценивать разведывательные данные о химической атаке в Сирии

"Мы готовы приступить к военным вариантам, если они будут уместны, как определил президент", - заявил Маттис, сообщает Agence France Press.

В то же время он подчеркнул, что США продолжают оценивать разведывательные данные о химической атаке в Сирии.

"Мы до сих пор оцениваем разведывательные данные, и мы, и наши союзники, мы все еще работаем над этим" , - сказал Маттис.

Как известно, сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.

"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и "умные" (ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп в Twitter.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила , что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).