внесет в парламент законопроект об изменениях в публичные закупки как неотложный после рассмотрения всех предложений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"После рассмотрения всех предложений внесу в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" как неотложный", - отметил Порошенко.

После рассмотрения всех предложений внесу в законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О публичные закупки» как неотложный, передает со ссылкой на .

По его словам, система ProZorro, на базе которой происходят закупки, позволила сэкономить более 27 млрд гривен бюджета в 2017 году.

"Однако есть те, кто пытается обойти публичную процедуру торгов. Главная цель внесения изменений в Закон "О публичных закупках" - сохранить все позитивные наработки ProZorro и не дать никому ее дискредитировать", - сказал Порошенко.

Отметим, что законопроект позволяет органам государственного финансового контроля мониторить и выявлять нарушения в сфере госзакупок. Документом создаются условия для преодоления коррупции в закупках.

Напомним, ранее в Антимонопольном комитете Украины рассказали, на кого в феврале 2018 года поступило больше только жалоб при осуществлении публичных закупок. Так, наибольшее количество жалоб было подано против филиалов ПАО "".

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