|Российские военные корабли покинули порт в сирийском Тартусе (фото)
|12.04.2018 00:35
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На одном из снимков видны не менее семи кораблей, стоящих в доках. На втором снимке кораблей на своих местах уже нет.
Под подводными лодками класса «Кило» в НАТО обозначают две серии советских и российских подводных лодок — проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка».
Спутниковая компания также перечислила зафиксированные на снимках корабли ВМФ России. Среди них: сторожевой корабль «Адмирал Григорович», вооруженный ракетами «Калибр», десантный корабль «Ропуха», сухогруз «Инженер Трубин».
Компания утверждает, что снимки были сделаны 11 апреля 2018 года.
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