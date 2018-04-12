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Йованович об изменениях в Украине за четыре года: Действительно есть чем гордиться, украинцы не должны об этом забывать
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12.04.2018 00:43
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Украине еще предстоит многое сделать для своего становления, и
вполне нормально, что внимание заостряется именно на нерешенных
проблемах, считает посол США в Украине Мари Йованович. Посол США:
Мы хотим поддерживать Украину в ее борьбе на востоке Фото: U.S.
Embassy Kyiv Ukraine / Facebook "Мы постоянно анализируем все
проекты на предмет эффективного использования наших средств. Но я
бы не давала какой-то общей оценки. Невозможно быть идеальным.
Однако если вы посмотрите, что сделано за последние четыре года, то
это даже нельзя сравнивать с тем, что было сделано за предыдущие
22. Я вижу большой прогресс. Вам действительно есть чем гордиться,
украинцы не должны об этом забывать", – заявила она.По ее
словам, Украине еще предстоит многое сделать, и вполне естественно,
что внимание заостряется именно на нерешенных проблемах."Это
обычная ситуация для любой страны, в том числе для Украины, которая
пытается утвердить себя в качестве европейского
государства", – добавила посол США.Йованович подчеркнула, что
американский народ, законодатели и президентская власть верят в
Украину и хотят ее поддерживать."Мы хотим поддерживать Украину в ее
борьбе на востоке. Суверенитет и территориальная целостность должны
быть безоговорочно восстановлены. Мы продолжим помогать вам в
вопросах безопасности – снаряжением и тренингами для ваших
солдат. Другая часть нашей помощи касается реформ, чтобы сделать
ваши институции сильными, профессиональными, независимыми и
ответственными, чтобы они работали в интересах только украинского
народа, а не отдельных личностей. Иначе Украина всегда будет
уязвима перед коррупцией и теми, кому она выгодна", –
подчеркнула она.23 марта президент США Дональд Трамп подписал
одобренный Сенатом и Палатой представителей бюджет, которым
предусмотрена помощь Украине в размере $620,7 млн.
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