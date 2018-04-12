Украине еще предстоит многое сделать для своего становления, и вполне нормально, что внимание заостряется именно на нерешенных проблемах, считает посол США в Украине Мари Йованович. Посол США: Мы хотим поддерживать Украину в ее борьбе на востоке Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook "Мы постоянно анализируем все проекты на предмет эффективного использования наших средств. Но я бы не давала какой-то общей оценки. Невозможно быть идеальным. Однако если вы посмотрите, что сделано за последние четыре года, то это даже нельзя сравнивать с тем, что было сделано за предыдущие 22. Я вижу большой прогресс. Вам действительно есть чем гордиться, украинцы не должны об этом забывать", – заявила она.По ее словам, Украине еще предстоит многое сделать, и вполне естественно, что внимание заостряется именно на нерешенных проблемах."Это обычная ситуация для любой страны, в том числе для Украины, которая пытается утвердить себя в качестве европейского государства", – добавила посол США.Йованович подчеркнула, что американский народ, законодатели и президентская власть верят в Украину и хотят ее поддерживать."Мы хотим поддерживать Украину в ее борьбе на востоке. Суверенитет и территориальная целостность должны быть безоговорочно восстановлены. Мы продолжим помогать вам в вопросах безопасности – снаряжением и тренингами для ваших солдат. Другая часть нашей помощи касается реформ, чтобы сделать ваши институции сильными, профессиональными, независимыми и ответственными, чтобы они работали в интересах только украинского народа, а не отдельных личностей. Иначе Украина всегда будет уязвима перед коррупцией и теми, кому она выгодна", – подчеркнула она.23 марта президент США Дональд Трамп подписал одобренный Сенатом и Палатой представителей бюджет, которым предусмотрена помощь Украине в размере $620,7 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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