Специализированная антикоррупционная прокуратура обещает возобновить расследование дела об "амбарной книге" Партии регионов после поступления полного текста решения Соломенского райсуда Киева. Это обязали сделать главу САП Назара Холодницкого. Решение Холодницкого отменил суд Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook Согласно постановлению суда, на которое ссылается агентство, Холодницкого обязали отменить свое решение от 1 июня 2017 года.Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Михаила Охендовского Светланы Байдан.В САП "Интерфакс-Украина" подтвердили, что, "безусловно", возобновят следствие после поступления полного текста решения суда, чтобы понимать, чем руководствовался суд."В настоящее время эти мотивы для нас остаются в полной мере неизвестными", – отметили в САП.О документах "черной бухгалтерии" Партии регионов стало известно в конце мая 2016 года. Как сообщил Трепак, эти материалы свидетельствуют о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти Виктора Януковича и его окружения.Часть этих документов опубликовали народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик. В них, предположительно, упоминаются экс-регионал, народный депутат Евгений Геллер (группа "Відродження"), Охендовский, экс-глава Украинской народной партии Юрий Костенко и другие.18 августа 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фотокопии 19 страниц "черной бухгалтерии", так называемой "амбарной книги" Партии регионов, в которых также упоминался американский политтехнолог Манафорт.30 октября 2017 года Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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