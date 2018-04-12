Киевские полицейские разыскивают двух 12-летних девочек. Вчера около 10:30 они ушли из школы и пропали,передает со ссылкой на .

В милицию с заявлением обратились родители детей. До настоящего времени школьницы не вернулись, мобильной связи с ними нет, сообщает пресс-служба местного ГУНП.

Дмитриева Варвара Андреевна, 18 января 2006 г.р.

Краминська Диана Дмитриевна, 11 июля 2006 г.р.

Полиция просит всех, кто видел девочек или знает что-то об их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 0(44) 572 71 08, 0(93) 435 97 62 или 102.

В Харькове разыскивают 16-летнюю Марту . Пошла на прогулку и не вернулась. Была одета в белую куртку и цветные кроссовки. С собой у Марты была бордовая сумка.

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