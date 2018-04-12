Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить кабинету министров одобрить участие государства в военных действиях в Сирии после предполагаемой химической атаки против мирного населения, которая имела место в городе Думе 7 апреля, сообщает телеканал Sky News. Мэй планирует совещание правительства на 12 апреля Фото: ЕРА #BREAKING British Prime Minister May calls emergency cabinet meeting over Syria, says government — AFP news agency (@AFP) 11 квітня 2018 р. Как сообщает телеканал Sky News, Мэй намерена предложить правительству одобрить участие Великобритании в военных действиях в Сирии после предполагаемой химической атаки в Думе.Экстренное заседание кабинета министров страны должно состояться в четверг, 12 апреля.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки апреля сирии мэй великобритании заявил Теги: мир