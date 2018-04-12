В активисты заблокировали строительство многоэтажного отеля на Андреевском спуске.

Люди снесли металлические ворота и захватили строительный кран, передает со ссылкой на .

Участники акции называют себя защитниками Андреевского спуска. Они хотят не допустить строительства многоэтажного здания. Активисты говорят, что застройка уже привела к смещению грунта и разрушению исторических зданий. В случае постройки здания возможна масштабная катастрофа на улице.

Активисты собираются пикетировать место застройки. Хотят установить палатки и следить, чтобы работы не начались.

В Киевской горгосадминистрации выступают против гостиничного комплекса. Заместитель председателя Александр Спасибко заявил, что застройщику следует приостановить работы и дождаться, чтобы вопрос был рассмотрен градостроительным советом. Проверки подтвердили, что работы в данном месте нарушают законодательство о градостроительной деятельности.

Земельный участок входит в охранную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. На нем планировалось возвести 7-этажный гостиничный комплекс с рестораном и паркингом. Проект застройки появился в 2005 году.

Пользователей социальных сетей возмутила стихийная парковка, которая образовалась на Андреевском спуске после ликвидации МАФов с сувенирами. Фото "героев парковки" опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Иван Яковина.

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