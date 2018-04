Порт Тартус в Сирии покинули все российские корабли, кроме подводной лодки класса Kilo, отметил мониторинговый портал Image Satellite Internacional. Одним из кораблей, покинувших порт, стал "Адмирал Григорович" Фото: mil.ru "Исчезновение большинства кораблей военно-морских сил России из порта Тартус в Сирии. Эти пропавшие морские суда в настоящее время развернуты на море из-за возможных ударов в ближайшем будущем. Осталась только одна подводная лодка класса Kilo", – говорится в сообщении. ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt — imagesatintl (@imagesatint) 11 апреля 2018 г. На спутниковых фотографиях, опубликованных порталом, видно, что свои места в порту покинули, в частности, многоцелевой фрегат "Адмирал Григорович" и ряд других надводных и подводных кораблей.После химатаки в сирийском городе Думе 7 апреля, в результате которой огибло от 70 до 100 человек, президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



