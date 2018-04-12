К работе в Центральной избирательной комиссии Украины нужно привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс, считает посол США в Украине Мари Йованович. Йованович: И у вас тоже придут новые люди, хотя останутся и те, кто есть в системе Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook Отвечая на вопрос, как Соединенные Штаты могут помочь Украине пройти предстоящие выборы, дипломат сообщила:"Мы фокусируемся на процессе. Потому наш приоритет – переизбрание Центральной избирательной комиссии. В нынешней ЦИК до сих работают люди из эпохи Януковича (беглого президента Украины. – ). Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс. Второе – это укрепление избирательной системы. Помимо избирательного кодекса, здесь есть другие аспекты, о которых нужно побеспокоиться. Например, ввести ответственность за подкуп избирателей, обеспечить кандидатам равный доступ к медиа, устранить возможность использования административного ресурса".Говоря о том, в состоянии ли существующие украинские элиты обеспечить прогресс в Украине, Йованович отметила, что все будут решить избиратели."Если вы посмотрите на наши или, скажем, на французские выборы, то увидите, что да, приходят люди из новых, вроде бы неожиданных сфер – избиратели хотят свежих решений. Украина – не исключение, и у вас тоже придут новые люди, хотя останутся и те, кто есть в системе. По-настоящему живой организм – а демократия именно такая – должен постоянно омолаживаться, обновляться, чтобы адекватно отражать общественные процессы и настроения людей. Украина – страна немаленькая, спектр взглядов широк, и надо, чтобы он был отражен в представительских органах", – подчеркнула посол США в Украине.23 января Порошенко подписал представление о назначении новых членов ЦИК. Он предложил назначить Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Надежду Синицу, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.2 апреля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что 12 из 14 кандидатов в члены ЦИК Украины прошли специальную проверку с положительным выводом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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