Якщо в цьому світі є ідеальні пари, то Кім і Каньє - одна з них. Вчора Каньє нарешті випустив свій альбом Jesus Is King, який фанати чекали більше місяця, а ввечері папараці помітили його з дружиною під ручку на прогулянці в Нью-Йорку - кажуть, вони йшли на святковий ланч.



Правда, і в раю бувають проблеми. Днями Кім презентувала свою косметику KKW Beauty в одному з косметичних магазинів Нью-Йорку і зізналася в розмові з журналістами, що Каньє забороняє їх 6-річній доньці Норт фарбуватися й носити укорочені топи!



«Ми постійно боремося з ним через це. Він не розуміє, що це природне бажання Норт, коли вона бачить, як фарбується або одягається її мама. Після того, як він став християнином і почав вивчати віру, він сильно змінився в поглядах на такі речі, як макіяж або зовнішній вигляд».



Тільки недавно, до речі, Каньє розповідав в реаліті KUWTK, що його бентежать відверті образи дружини!













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