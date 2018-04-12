Украинцев больше только беспокоит рост тарифов на коммунальные услуги и война. Этим взволнованы 29% и 28% граждан, соответственно.

По результатам исследования компании Nielsen, кроме коммуналки и войны, украинцы обеспокоены ростом стоимости продуктов питания, экономикой и здоровьем, передает со ссылкой на .

В 26% украинских потребителей не остается свободных денег после покупки товаров первой необходимости. Те, кому удается сэкономить, тратят их на одежду (37%), развлечения вне дома (26%), экономят (29%).

В то же время по итогам четвертого квартала 2017 года индекс потребительского доверия украинцев достиг 61 пункта. Это на 3 пункта выше, чем в третьем квартале 2017-го. И на 9 пунктов выше, чем в четвертом квартале 2016-го.

"Потребители стали смелее в расходах. Однако стали более требовательными в выборе товаров, услуг или брендов. С ограниченным бюджетом, потребители хотят впечатлений и положительных эмоций от покупок. Интернет помогает им сделать правильный выбор перед покупкой", - говорит генеральный директор Nielsen в Украине и Беларуси Вайоса Диморагаса.

По результатам исследования, в четвертом квартале 2017 года абсолютное большинство украинцев (93%) продолжает считать, что страна находится в состоянии кризиса. 66% потребителей считают, что страна не выйдет из кризиса в ближайшие 12 месяцев.

Индекс рассчитывается по трем показателям: оценка потребителями перспектив на рынке труда в ближайшие 12 месяцев, уровень финансового благополучия в ближайшие 12 месяцев, готовность тратить деньги в данный момент.

В Украине в марте потребительские цены выросли на 1,1%. С начала года - на 3,5%. По данным Госстата, базовая инфляция в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,4%. С начала года - 2,7%.

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