В Черновицкой области полиция поймала нетрезвого 15-летнего парня. Он был за рулем автомобиля ВАЗ.

Полиция заметила странного водителя, когда тот не выключил поворот, передает со ссылкой на .

Подростку дали сигнал остановиться. Однако он лишь нажал на газ. Вблизи с. Магала въехал в ограждение. С места пытался скрыться.

"Сразу после остановки парень, чтобы избежать ответственности, сообщил патрульным, что ему 12 лет и он не имеет родителей. Позже правоохранители выяснили, где проживает отец парня, и направились туда, чтобы в его присутствии пообщаться с несовершеннолетним. Во время общения у парня заметили признаки опьянения, но он и сам не отрицал, что выпивал", - сказал один из правоохранителей.

Админматериалы патрульные составили на отца водителя. Автомобиль эвакуировали.

В июне прошлого года в Киевской области 18-летний водитель сбил двух человек на обочине дороги. С места скрылся. 53-летняя женщина погибла на месте. 47 летний мужчина госпитализирован с многочисленными травмами.

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