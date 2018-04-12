|
Допороговую сумму закупок через ProZorro предлагают снизить до 50 тыс. грн
|
12.04.2018 02:11
|
Государственные заказчики могут сделать девять закупок на сумму 199
тыс. грн каждая, чтобы избежать системы ProZorro, отметил президент
Украины Петр Порошенко. Порошенко: Цель – сохранить все позитивные
наработки ProZorro Фото: president.gov.ua "У меня вызывает
возмущение, когда один и тот же государственный клиент за
государственные средства делает закупку девяти договоров на сумму
199 тыс. грн. Какая цель? Очень простая – обойти ProZorro,
обойти тендерные эффективные процедуры и заключить соглашение с
карманным поставщиком", – заявил президент.По его словам,
предложение уменьшить сумму допороговой закупки оформлено в виде
законопроекта."Главная цель, которую преследует этот
законопроект – сохранить все позитивные наработки ProZorro и
не дать никому дискредитировать эту систему", – подчеркнул
Порошенко.В частности, предлагается упростить процедуру допороговых
закупок на незначительные суммы.По данным первого
вице-премьер-министра – министра экономического развития
и торговли Украины Степана Кубива, в 2017 году 128 тыс. участников
подписали через ProZorro соглашений на сумму 500 млрд грн.Система
ProZorro работает с начала 2015 года. 17 февраля 2016 года
Порошенко подписал закон "О публичных закупках", который
предполагает введение электронной системы для всех государственных
закупок товаров и услуг, стоимость которых равна или превышает 200
тыс. грн, а для работ – равна или превышает 1,5 млн грн.C
1 августа 2016 года система ProZorro стала обязательной к
использованию на всей территории страны.В 2017 году лидером по
количеству выигранных тендеров в системе ProZorro стал
фармацевтический дистрибьютор "БАДМ-Б", зарегистрированный в
Днепре. За год он заработал на тендерах 533 млн грн.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира