Государственные заказчики могут сделать девять закупок на сумму 199 тыс. грн каждая, чтобы избежать системы ProZorro, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Цель – сохранить все позитивные наработки ProZorro Фото: president.gov.ua "У меня вызывает возмущение, когда один и тот же государственный клиент за государственные средства делает закупку девяти договоров на сумму 199 тыс. грн. Какая цель? Очень простая – обойти ProZorro, обойти тендерные эффективные процедуры и заключить соглашение с карманным поставщиком", – заявил президент.По его словам, предложение уменьшить сумму допороговой закупки оформлено в виде законопроекта."Главная цель, которую преследует этот законопроект – сохранить все позитивные наработки ProZorro и не дать никому дискредитировать эту систему", – подчеркнул Порошенко.В частности, предлагается упростить процедуру допороговых закупок на незначительные суммы.По данным первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, в 2017 году 128 тыс. участников подписали через ProZorro соглашений на сумму 500 млрд грн.Система ProZorro работает с начала 2015 года. 17 февраля 2016 года Порошенко подписал закон "О публичных закупках", который предполагает введение электронной системы для всех государственных закупок товаров и услуг, стоимость которых равна или превышает 200 тыс. грн, а для работ – равна или превышает 1,5 млн грн.C 1 августа 2016 года система ProZorro стала обязательной к использованию на всей территории страны.В 2017 году лидером по количеству выигранных тендеров в системе ProZorro стал фармацевтический дистрибьютор "БАДМ-Б", зарегистрированный в Днепре. За год он заработал на тендерах 533 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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