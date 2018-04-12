В ситуации с конфликтом между знаменитым в прошлом голкипером киевского "" Александром Шовковским и его тещей, которая бросалась камнями и стреляла в экс-футболиста, вмешалась его бывшая жена Ольга Аленова.

По словам девушки, Шовковский похитил у своей дочери машину, а также задолжал ей огромные алименты,передает со ссылкой на .

"В 2016 году он с четырьмя неизвестными мужчинами проник в дом и сказал моей матери:" Убирайся отсюда, а то мы тебя вынесем! "После его визита из дома исчезли ценные вещи и документы. Также угнал автомобиль Range Rover 2015 Мама вызвала полицию , однако Шовковский исчез до ее приезда. Позже из-за боязни уголовной ответственности он вернул автомобиль. В апреле 2017 года, также незаконно проникнув на территорию домовладения, Шовковский повторно похитил тот же автомобиль, но уже не вернул его ", - сообщила Ольга .

По словам Аленовой, экс-вратарь "" подарил эту машину своей дочери Саше.

"Именно этот автомобиль он приобрел для дочери во исполнение договора о расходах на содержание ребенка, однако сам же его и забрал. При этом, образ заботливого отца, который Шовковский создает в сети путем таких провокаций, развеивается не только тем, что угнал машину у своего дочери, но и тем, как он выполняет алиментные обязательства ", - заявила дизайнер.

Аленова предоставила соответствующие документы в подтверждение своих слов.

"Согласно решению суда, начиная с 15 мая 2015 он должен выплачивать 1/4 части всех видов своих доходов на содержание дочери. Играя за ФК" ", он получал $70.000 в месяц. Параллельно с решением суда - подписал договор в присутствии Игоря Суркиса о том, что обязуется платить дочери $10 000 в месяц, а также оплачивать две отпуска и, как указано выше - приобрести автомобиль. Однако Шовковский платит 5000 грн в месяц, показывая государственному исполнителю официальную зарплату в ФК "" 18000 грн в период своей карьеры, а после ее завершим ния - нули ", - отметила Ольга.

Согласно справке исполнителя, задолженность Шовковского составляет более 870 тыс. Грн за 2015 год, по материалам исполнительного производства по 2016 - около 850 тыс. Грн.

Ранее вратарь сообщил о конфликте с тещей, когда хотел встретиться с дочерью: "Приехав в установленный судом время и место для того чтобы забрать дочь в воскресенье, ни матери ни дочери в доме не оказалось. Зато оказалась моя экс-теща, которая часто была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую есть неоднократные заявления в полицию о том, что она употребляет его в больших количествах, позволяет себе обижать и даже поднимала руку на мою дочь, которая является ей внучкой. она сделала 3 выстрела целясь в меня. на выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь".

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