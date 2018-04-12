Мюнхенская “Бавария” дома провела встречу 1/4 финала Лиги чемпионов против андалузской “Севильи”, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

“Бавария” сыграла на опыте и, не прилагая максимальные усилия, получила результат, который полностью ее устроил — 0:0. Можно вспомнить удар в перекладину Корреа, который в концовке получил красную карточку, но все же следует признать, что хозяева контролировали ход игры и в итоге в шестой раз за последние семь лет вышли в полуфинал Лиги чемпионов благодаря выигрышу в первой встрече 2: 1.

“Мы провели два матча против топ-соперника. Физически мы просто истощены, но мы — отличная команда, которая билась друг за друга весь вечер. Все за одного”, — заявил капитан “Севильи” Серхио Эскудеро.

Стоит отметить, что счет полузащитника Роббена пять из 17 ударов “Баварии” в этом матче, причем голландец ни разу не попал в створ ворот.

Как сообщал ранее в полуфинал турнира пробились “Ливерпуль”, “Рома” и “Реал”.

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