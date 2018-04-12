На “Сантьяго Бернабеу” подбежал к завершению матч-триллер в котором хозяева поля “Реал” в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов вырвали путевки в следующий этап соревнований в противостоянии с итальянским “Ювентусом”, передает

“Ювентус” успешно начал отыгрыш из пропасти в три мяча по итогам первого противостояния команд в Турине (0:3). Манджукич на 2-й минуте ударом головой после ассист Хедира огорчил Навас. Мадридцы ответили острым ударом с ближней дистанции Бейла — Буффон справился. Далее последовало добивание пятой валлийца, однако мимо створа ворот.

Футболистам “старой синьоры” удалось реализовать еще один момент на 37 минуте. Лихштайнер стал автором голевого навеса на Манджукича и форвард итальянцев оформил дубль — 0:2. После перерыва навес Дугласа Косты и ошибка при выходе из ворот Наваса обернулась к голу Матюиди — 0:3.

Развязка встречи прошла в компенсированное рефери время. Судья Оливер решил назначить пенальти за контакт защитника Бенатиа с Лукасом. При этом из-за действий рефери свои эмоции не сдерживал ветеран “Ювентуса” Буффон, получивший прямую красную карточку. В итоге его заменил в рамке ворот Щесны, но поляку отразить 11-метровый в исполнении Роналду не удалось — 1:3.

Таким образом, 4:3 по сумме двух баталий и мадридцы идут в 1/2 финала.

Добавим также, Роналду продолжил голевую серию против “старой синьоры”. Португалец в футболке “Реала” постоянно поражал ворота “Ювентуса” и забил ему в общей сложности десять мячей в семи играх.

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