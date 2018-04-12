Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко попросила генпрокурора Юрия и омбудсмена Людмилу Денисову позволить ей встретиться с помощниками-консультантами, передает со ссылкой на .

Копии обращений обнародовала пресс-служба нардепа на ее странице в Facebook.

"Народный депутат Надежда Савченко требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность. Для этого обратилась к омбудсмену и генпрокурору с соответствующими обращениями о предоставлении разрешения на свидание с ее официальными помощниками-консультантами", - сообщила пресс-служба.

Нардеп хочет свиданий с консультантами Татьяной Проторченко, Татьяной Сапсай и Ириной Юзик.

Денисовой она пожаловалась на "незаконное и предвзятое" заключение, которое "препятствует активной политической и общественной деятельности".

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

Сейчас она находится в следственном изоляторе .

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