По информации прокуратуры Киева, гендиректор госпредприятия
"Укрвакцина" перечислил деньги якобы за охранные услуги фирмам,
которые таких услуг не предоставляли. Растрату в "Укрвакцине"
расследует ГФС Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook
Следствие по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в отдельно крупном
размере) УК Украины ведет структурное подразделение Государственной
фискальной службы (ГФС) в Киеве.Установлено, что подозреваемый в
течение 2012-2013 годов перечислил более 1,5 млн грн на счета двух
частных предприятий якобы за охрану грузов при перевозке вакцин и
других медпрепаратов на территории Украины."Следствием добыто
довольно доказательств, которые не только указывают, что частными
предприятиями указанные услуги по охране перевозки грузов не
предоставлялись "Укрвакцине", но и вообще эти частные субъекты не
имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для
осуществления охранной деятельности", – подчеркнули в
прокуратуре.Для руководителя "Укрвакцины" намерены добиваться меры
пресечения в виде ареста и отстранения от занимаемой должности.По
данным Минздрава, "Укрвакциной" руководит Андрей Макаренко.
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