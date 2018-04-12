По информации прокуратуры Киева, гендиректор госпредприятия "Укрвакцина" перечислил деньги якобы за охранные услуги фирмам, которые таких услуг не предоставляли. Растрату в "Укрвакцине" расследует ГФС Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook Следствие по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в отдельно крупном размере) УК Украины ведет структурное подразделение Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве.Установлено, что подозреваемый в течение 2012-2013 годов перечислил более 1,5 млн грн на счета двух частных предприятий якобы за охрану грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины."Следствием добыто довольно доказательств, которые не только указывают, что частными предприятиями указанные услуги по охране перевозки грузов не предоставлялись "Укрвакцине", но и вообще эти частные субъекты не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охранной деятельности", – подчеркнули в прокуратуре.Для руководителя "Укрвакцины" намерены добиваться меры пресечения в виде ареста и отстранения от занимаемой должности.По данным Минздрава, "Укрвакциной" руководит Андрей Макаренко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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