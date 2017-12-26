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Новиков взялся защищать обвиняемого в шпионаже гражданина Норвегии, арестованного в Москве
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26.12.2017 18:39
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Российский адвокат Илья Новиков рассказал, что встретился с
норвежцем Фруде Бергом, который не признает себя виновным в
шпионаже. Приехать в Россию Фруде Берга уговорил его
норвежский знакомый Фото: Илья Новиков / Facebook "Сегодня я
встречался с ним в СИЗО "Лефортово". Фруде Берг не признает себя
виновным. Следствие считает, что он отправлял по почте
завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и
разведывательные задания о сборе военных секретов. Сам Фруде Берг
отрицает это. Приехать 4 декабря в Россию его уговорил его
норвежский знакомый", – написал Новиков.Он отметил, что задержание
Берга с самого начала могло быть провокацией, или норвежца
использовали без его ведома для незаконной
деятельности."Самочувствие Берга удовлетворительное, за исключением
проблем с высоким давлением. Берг почти не говорит по-русски и
испытывает большие трудности при общении с персоналом СИЗО о своих
повседневных нуждах. Он также в значительной мере отрезан от
новостей, ему доступно только радио, вещающее на русском языке", –
рассказал адвокат.Он добавил, что предварительное следствие по делу
Берга, вероятно, продлится не менее полугода."Как следствие, так и
суд по таким делам обычно проходят в закрытом режиме", –
предупредил Новиков.
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10209024391646774
Норвежца задержали в Москве сотрудники ФСБ РФ в Москве в ходе
спецоперации при получении документов, содержащих секретные
сведения.Следствие считает, что документы, касающиеся российского
военно-морского флота, Бергу передавал арестованный по обвинению в
государственной измене гражданин РФ Алексей Житнюк.Лефортовский суд
Москвы санкционировал арест гражданина Норвегии Фруде Берга. Он
заключен под стражу до 5 февраля 2018 года.
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