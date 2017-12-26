Российский адвокат Илья Новиков рассказал, что встретился с норвежцем Фруде Бергом, который не признает себя виновным в шпионаже. Приехать в Россию Фруде Берга уговорил его норвежский знакомый Фото: Илья Новиков / Facebook "Сегодня я встречался с ним в СИЗО "Лефортово". Фруде Берг не признает себя виновным. Следствие считает, что он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов. Сам Фруде Берг отрицает это. Приехать 4 декабря в Россию его уговорил его норвежский знакомый", – написал Новиков.Он отметил, что задержание Берга с самого начала могло быть провокацией, или норвежца использовали без его ведома для незаконной деятельности."Самочувствие Берга удовлетворительное, за исключением проблем с высоким давлением. Берг почти не говорит по-русски и испытывает большие трудности при общении с персоналом СИЗО о своих повседневных нуждах. Он также в значительной мере отрезан от новостей, ему доступно только радио, вещающее на русском языке", – рассказал адвокат.Он добавил, что предварительное следствие по делу Берга, вероятно, продлится не менее полугода."Как следствие, так и суд по таким делам обычно проходят в закрытом режиме", – предупредил Новиков. https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10209024391646774 Норвежца задержали в Москве сотрудники ФСБ РФ в Москве в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения.Следствие считает, что документы, касающиеся российского военно-морского флота, Бергу передавал арестованный по обвинению в государственной измене гражданин РФ Алексей Житнюк.Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Норвегии Фруде Берга. Он заключен под стражу до 5 февраля 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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