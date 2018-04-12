Нынешние отношения Америки и России президент Дональд Трамп считает наихудшими за всю историю.

Об этом президент написал в своем Twitter.

"Сейчас наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо прежде, даже во времена "холодной войны ". Для этого нет оснований. Наша помощь нужна экономике России, и ее очень легко предоставить. Нам надо, чтобы все государства работали вместе. Остановим гонку вооружений ? " - написал он.

По меньшей мере 70 человек погибли во время возможной химической атаки в сирийском городе Дума - последнем городе, находится под контролем повстанцев в Восточной Гуте. В причастности к атаке подозревают Россию,передает со ссылкой на .

Россия со своей стороны назвала химатаку в Сирии "информационным вбросом" и опровергла применения химического оружия в сирийском городе Дума, о котором заявили правозащитники. По словам , подобные "провокации" и "лживые выдумки" появляются для "выгораживания террористов". В то время как Россия и сирийское правительство "обеспечивают гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения".

В то же время в Белом доме уже заговорили о введении новых санкций. Великобритания и еще 8 стран призвали провести экстренное заседание Совбеза из химатаку в Сирии против России. Дональд Трамп заявил, что Путин и Иран прикрывают "тварь" Асада.

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