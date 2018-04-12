Председатель Комитета арбитров ФФУ Лучано Луче будет работать на четвертьфинальном поединке Лиги Европы, сообщает со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.

Итальянский специалист станет наблюдателем арбитража второй встречи 1/4 финала Лиги Европы, в которой французский “Марсель” примет на своем поле немецкий “СБ Лейпциг”.

Арбитрами на поединок, который состоится 12 апреля, будут голландцы во главе с известным и опытным Бьорном Куйперсом.

Отметим, что Луччи с 1985 года начинал обслуживать матчи итальянской Серии А. В 2010 года он был назначен ассистентом Пьерлуиджи Коллина, который стал куратором судейского корпуса ФФУ, а с июня 2015 получил назначение председателя Комитета арбитров ФФУ.

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