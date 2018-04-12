|Из колонии сбежал осужденный за убийство заключенный
|12.04.2018 03:15
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Срок - 13 лет лишения свободы - получил в 2009 году. До ареста он проживал в селе Быстрик Ружинского района Житомирщины. Особая примета - преступник имеет на левом предплечье рисунок "Смерть с косой". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Мужчина сбежал 10 апреля с участка социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии № 4. Сразу после происшествия сотрудники колонии сообщили об этом в правоохранительные органы и ", - сообщили правоохранители.
Продолжаются розыскные мероприятия.
С Крюковского колонии в Полтавской обл. бежал 35-летний арестант Дмитрий Нерченко. Был осужден за грабеж, незаконное завладение автомобиля и побег из места лишения свободы.
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