Срок - 13 лет лишения свободы - получил в 2009 году. До ареста он проживал в селе Быстрик Ружинского района Житомирщины. Особая примета - преступник имеет на левом предплечье рисунок "Смерть с косой". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Мужчина сбежал 10 апреля с участка социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии № 4. Сразу после происшествия сотрудники колонии сообщили об этом в правоохранительные органы и ", - сообщили правоохранители.

Продолжаются розыскные мероприятия.

С Крюковского колонии в Полтавской обл. бежал 35-летний арестант Дмитрий Нерченко. Был осужден за грабеж, незаконное завладение автомобиля и побег из места лишения свободы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира