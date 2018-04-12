Германия и Финляндия разрешили строить через свою территорию российский газопровод "Северный поток-2". Он должен стать альтернативой украинской газотранспортной системе. Европарламент и осудили это решение. обратилась к международному обществу с просьбой не допустить строительства газопровода и монополии России на газовых рынках мира,передает со ссылкой на .

Что такое "Северный поток-2"?

"Северный поток-2" (англ. Nord Stream-2) - вторая линия магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Длина - свыше 1200 км. Проектная мощность первой ветки морского газопровода "Северный поток" составила 27 млрд куб. Когда начнут работать две ветки общая мощность газопровода вырастет до 55 млрд куб. газа в год.

Проект поддерживают Германия, Нидерланды, , Австрия и Россия. Противники "Северного потока-2" - Польша, страны Балтии и Дания - заявляют, что он увеличит зависимость Европы от российского Газпрома. Компания уже поставляет около трети газа в .

Подготовку к строительству "Северного потока-2" Россия начала с 2012 года. 2016-го изготовили трубы большого диаметра со спецпокриттям для использования на морском дне. В прошлом году подписали договор для использования трех специальных кораблей для прокладки труб в 2018-2019 годах.

Строительство "Северного потока 2" планируют начать в этом году. Завершить - до конца 2019 года. Европейские партнеры Газпрома - крупные энергетические корпорации Engie, , Shell, и Uniper. Они уже получили средства для строительства. Ориентировочная стоимость газопровода - $9,5 млрд.

Для чего Россия его строит?

"Северный поток-2" станет основным коридором поставок газа в Европу, заявил глава Газпрома .

"Транспортный коридор через Украину, теряет свою роль, которую играл 10-20 лет назад. Разрешение Германии и готовность строительства приемного терминала стало решающим для этого проекта", - подытожил .

Что предлагает Газпром?

Россия может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд куб. на год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта. Это 10% от реальной мощности украинской .

Сколько Украина перекачивает газ в Европу ежегодно?

Наша газотранспортная система (ГТС) имеет мощность 146 млрд. куб.м. По территории Украины проходит 15 магистральных газопроводов, которые имеют выход в Европу. Крупнейшие "Союз", "Прогресс", "Уренгой-Помары-Ужгород". В прошлом году объем транзита достиг рекордного значения за последние 8 лет - 93,5 млрд куб.м.

Чтобы построить сейчас похожую на украинскую с 38 тыс. км магистральных газопроводов, 72 компрессорными станциями, 13 подземными хранилищами, нужно минимум $350-400 млрд.

Если "Северный поток -2" построят,Украина потеряет 55 млрд куб.м. транзита. Российский "Турецкий поток" займет еще 30-40 млрд.

Почему часть стран разрешила строить "Северный поток-2"?

Для стран Западной Европы самое главное - обеспечение собственной энергетической безопасности. Также продает европейским компаниям газ по сниженным ценам. Крупные строительные проекты обеспечивают рабочие места и заказы для местных компаний.

Что говорит Европарламент и США?

Страны Евросоюза разделились. Одни поддерживают строительство газопровода "Северный поток-2" и видят в нем чисто коммерческий проект. Другие не хотят получить дополнительное влияние России на внутреннюю политику страны.

"Польша является одной из немногих стран, которая выступает против "Северного потока-2". Почти половина государств-членов ЕС уже высказалась против этого проекта. и Европарламент представляют ту же позицию, что и мы. Проект не имеет рыночного обоснования. На сегодня почти половину газопроводов из России в не используют", - заявил глава Польши Яцек Чапутович.

Канцлер Германии сказала, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера. Она признала, что "Северный поток-2" является не только экономическим проектом. Стоит учитывать и политический фактор.

Дональд Трамп раскритиковал Германию за дозволение строительства российского газопровода.

Какая угроза существует для Украины?

"Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России. Реализация проекта приведет к экономической и энергетической блокады Украины", - рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt президент .

За транзит газа Россия платит Украине ежегодно от $3,5 млрд.

"Переводя транзит с Украины на другие направления, Путин по сути расчищает путь к полномасштабной военной операции. Которая в итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния. Поэтому "Северный поток-2" - это по сути троянский конь", - заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Какими должны быть наши действия?

Нужно убедить европейцев, что использовать украинскую экономически выгоднее, считает Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ "Психея".

"Мы должны заботиться о национальных интересах. Объяснить, что через Украину газ будет поставляться быстрее и дешевле. Не страшно, что Россия будет оператором нашей . Главное, чтобы на выгодных для Украины условиях. 99% европейцам безразлично, что происходит в нашей стране. Их волнует наличие газа и его стоимость. Россия имеет в Европе мощных лоббистов. А мы только призываем европейцев позаботиться о наци национальные интересы. Но не предлагаем им ничего", - говорит Геннадий Рябцев.

По мнению энергетического эксперта, недопустимо когда глава "Нафтогаза" выступает с политическими заявлениями.

"Должен заботиться о экономические показатели, модернизацию газотранспортной системы и зарабатывать деньги. А не рассказывать про ужасные планы России. Должны доказать европейцам, что наша надежна. И цена за транзит будет привлекательной. Вспомните, когда произошло уменьшение давления в магистралях на 7-8% в этом году, то украинцев попросили меньше использовать газа. А никто из властей не подумал, что давление может исчезнуть вообще. Страна к этому не готова, ведь тогда газ и в помещениях украинцев исчезнет. Придется перестраивать магистрали, настраивать насосные станции", - добавил Геннадий Рябцев.

Российский подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в деле о поставках газа в Украину. Относительно транзита через украинскую Газотранспортную систему - собираются подать до конца марта.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Национальной акционерной компании "" о компенсации за недопоставленные российской компанией объемы газа для транзита. В итоге россияне должны заплатить $2,56 млрд.

направил официальное уведомление Нафтогазу о расторжении контрактов на поставку и транзит, заявил 5 марта глава российской компании .

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