Поведение основателя Facebook Марка Цукерберга во время слушаний по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США позволило пользователям соцсетей заподозрить, что с Цукербергом что-то не так. Он стал причиной появления мемов. Цукерберг два дня подряд ходил на слушания к американским сенаторам Фото: ЕРА "Марк пришел на слушания с кошельком", – комментируют пользователи подушку, на которой сидел Цукерберг во время слушаний. "Заряжается", – одна из версий. power level over 9000 from r/zuckmemes "Вы человек?" – "Это важный вопрос. Моя команда сообщит вам ответ". Senator: “Are you a human?”Mark #Zuckerberg: "This an important question. My team will get back to you on that." pic.twitter.com/9C6uUDpQeD — Mark Zuckerberg Memes (@ZuckerbergMemes) 10 апреля 2018 г. Пьющий воду Цукерберг стал мемом, означающим: "Люди любят воду, следовательно мне надо ее пить". Launch code "7327/ * drinking * water] * <human>" #Zuckerberg#ZuckerbergTestimony#ZuckerbergHearing#Zuckerberg memes pic.twitter.com/eIDkILZYjH — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



