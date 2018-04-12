В Харькове под мостом на площади Фейербаха нашли мертвого 51-летнего мужчины в мешке,передает со ссылкой на .

В его одежде нашли документы. Как выяснилось, погибшим является харьковчанин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"11 апреля в 8.00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступила информация от прохожего о том, что под мостом на площади Фейербаха лежит подозрительный мешок", - говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины неизвестна, тело отправили на вскрытие. Следователи открыли уголовное производство по признакам умышленного убийства, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Коростене Житомирской области загорелась квартира. После тушения пожара там обнаружили тело хозяина. Следователи выяснили, перед поджогом его сильно избили. Об этом сообщили в областной полиции.

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