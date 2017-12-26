Единовременное пособие выплатят шести семьям погибших военных

Согласно распоряжению №965 от 20 декабря, средства выделены Министерству социальной политики из резервного фонда государственного бюджета. Минсоцполитики поручено до 27 декабря подать Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств, передает "Интерфакс Украина" .