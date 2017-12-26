|Правительство выделило 11 млн грн на помощь семьям погибших и раненых участников АТО
|26.12.2017 18:39
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Единовременное пособие выплатят шести семьям погибших военныхКабинет министров Украины выделил около 10700000 грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей 6 погибших военных, и 23-м получивших инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО).
Фото: korrespondent.net
Согласно распоряжению №965 от 20 декабря, средства выделены Министерству социальной политики из резервного фонда государственного бюджета. Минсоцполитики поручено до 27 декабря подать Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств, передает "Интерфакс Украина" .
Таким образом, членам семей 6 погибших будет выплачено суммарно 4 млн 343 тыс. Грн (пособие выплачивается в размере 500 прожиточных минимумов для трудоспособных на дату гибели) а получили инвалидность, в зависимости от группы инвалидности: I группа - 1 человек - 421 тыс. грн (250 прожиточных минимумов для трудоспособных), II группа - 6 человек - 1 млн 894 тыс. грн (200 рублей), III группа - 16 человек - 4 млн 40,3 тыс. грн (150 прожиточных минимумов).