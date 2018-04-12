За два месяца до начала Кубка мира-2018 в России вновь стали актуальными вопросам безопасности.

Так, представители Исламского государства (ИГИЛ) в соцсетях распространяют плакаты с угрозами терактов во время турнира в ,передает со ссылкой на .

Плакаты с угрозами впервые появились в социальной сети Telegram, а распространяла их организация, поддерживающая ИГИЛ, Wafa Media Foundation. Позже они появились и в Twitter.

Угрозы касаются лично президента России Владимира Путина, которого ИГИЛ обвиняет в массовом убийстве мусульман в Сирии. Кроме того, на части плакатов изображен руководитель Барселоны Лионель Месси, который поедет на ЧМ в составе сборной Аргентины.

ИГИЛ ранее часто устраивали за теракты в странах Европы и Азии, в том числе и в России. Так, в прошлом декабре исламские террористы взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек.

Кубок мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Откроет турнир матче России с Саудовской Аравией.

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