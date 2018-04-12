В в одной из больниц скончался 22-летний мужчина, которого доставили туда из Лукьяновского СИЗО. У мужчины диагностировали множественные ушибы лица, рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Врачам пациент не сообщил, что с ним произошло. Медикам спасти пострадавшего не удалось, передает со ссылкой на .

Помощник заместителя министра юстиции Юрий Маслак рассказал, что арестованный 3 апреля был взят под стражу районный судом за кражу. Он также отметил, что мужчина ранее был судим.

"По прибытии в Киевский следственный изолятор 3 апреля, осужденный был помещен в камеру №14, где вел себя неадекватно и проявлял буйство. 5 апреля молодой человек был переведен в камеру №263 (в ней содержатся заключенные или осужденные с психическими расстройствами) с диагнозом: ушиб, ссадины и гематомы лица. На место была вызвана следственно-оперативная группа Шевченковского райуправления полиции", - рассказал Маслак.

По его словам, состояние здоровья заключенного ухудшалось, следовательно он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, где и умер 9 апреля. Отмечается, что при осмотре тела умершего видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.

В камере Николаевского следственного изолятора найдено тело Дмитрия Леонова, соратника криминального авторитета Михаила Титова, известного как "Мультик". По данным правоохранителей, на теле подозреваемого Дмитрия Леонова Не найдено явных признаков насильственной смерти. В связи со смертью полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийство без квалифицирующих признаков.

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