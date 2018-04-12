Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает ядерное разоружение Украины "исторической ошибкой". Об этом он заявил в интервью, передает со ссылкой на .

"Можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны", - заявил он.

Кроме того, заявил, что только сильная Украина может заставить себя ценить и считаться со своими национальными интересами.

"Пока Украина не стала членом , а это не близкая перспектива, мы должны понимать, что в случае масштабной агрессии будем вынуждены, как и в 2014 году, рассчитывать только на собственные силы", - заявил он.

Кроме того, секретарь отметил, что от масштабного вторжения ядерную страну может остановить только мощное современное оружие сдерживания.

"По моему личному убеждению, эту задачу надо решить нашей стране в приоритетном порядке", - добавил он.

Напомним, ранее заявлял, что Украина, как в феврале-марте 2014 года, так и сейчас не может объявить войну Российской Федерации, поскольку Россия является ядерной страной, а у Украины нет оружия, чтобы ей противостоять.

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