Более 15 тыс. нарушений требований безопасности выявлено в ходе масштабной проверки заведений массового скопления людей.

Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства, передает со ссылкой на .

Всего проверено 1319 объектов, из которых 937 дошкольных и школьных учреждений, 56 больниц со стационарным лечением, 326 торгово-развлекательных центров и объектов досуга.

За нарушение требований пожарной безопасности на руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий, в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, 3 больницы.

"Среди представленных в суд материалов на остановку работы, внимание к вопросам безопасности практически не уделяется в ТРЦ "Альтаировський" в городе Одесса, ТРЦ "Рикос" и супермаркете "Колибриус" в Ровенской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарной защиты годами остаются в неработоспособном состоянии", - заявил Чечеткин.

Также он уточнил, что результаты проверки будут опубликованы на сайте ДСНС и обновлять еженедельно.

В столичных ТЦ "Магелан" и "Дримтаун" выявили нарушения, которые создают опасность. "По городу с 357 объектов, которые подлежат проверке, 9 торговых центров", сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

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