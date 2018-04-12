|Британские ВВС готовы нанести удар по Сирии
|12.04.2018 05:31
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Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Times.
«Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)», − приводит издание слова источника в правительстве Британии, который подтвердил готовность к удару.
По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.
Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии.
Отметим, в четверг, 12 апреля, Мэй проведет совещание правительства, на котором будет обсуждаться возможность применения силы против Сирии.