Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Times.

«Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)», − приводит издание слова источника в правительстве Британии, который подтвердил готовность к удару.

По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии.

Отметим, в четверг, 12 апреля, Мэй проведет совещание правительства, на котором будет обсуждаться возможность применения силы против Сирии.

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