Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй распорядилась направить британские подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

Об этом сообщает

Это ответ Лондона на применение химического оружия режимом Асада.

Отмечается, что Мэй также вне очереди созвала чрезвычайное заседание министров днем ​​11 апреля для обсуждения дальнейших действий Лондона в этом вопросе.

Ранее ВВС со ссылкой на информированные источники сообщало, что Тереза ​​Мэй готова поддержать военные действия против правительства в Сирии без предварительного одобрения британского парламента.

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