Нидерландский инвестиционный фонд FreezOil возмущен фейковыми новостями украинских СМИ, порочащие имидж фонда, а также честь и достоинство его руководителя Роланда Пипера. Скандальная публикация с неправдивой информацией о деятельности FreezOil без указания автора появилась практически синхронно на ряде интернет-ресурсов, что известны своей сомнительной репутацией,передает со ссылкой на .

"Наш фонд руководствовался и руководствуется только действующим законодательством и прозрачными бизнес-правилами. Мы всегда принимали активное участие в решение вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью и открыто сотрудничаем с властью и правоохранителями", - заявляют представители фонда журналистам, отрицая любые намеки о непрозрачности или незаконности деятельности FreezeOil.

В FreezOil допускают, что такого рода публикации это не что иное, как попытка притормозить нидерландских инвесторов в борьбе с рейдерскими атаками на имущество фонда. Как известно, недавно фонд заявил об атаке на сеть автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" со стороны третьих лиц.

"Когда стало известно об попытке незаконного переоформления корпоративных прав и смены директоров в компаниях - собственниках 63 АЗС, принадлежащих FreezeOil, мы сразу же обратились в правоохранительные органы и к высшему руководству страны. Вопросом противодействия рейдерской атаке сейчас занимается , НАБУ, Национальная полиция и находится на контроле Администрации президента Украины. Возбуждены уголовные дела, у причастных к атаке лиц и компаний проходят следственные действия, проверки и выемки. Мы полностью открыты и действуем исключительно в публичной плоскости", - сообщают в фонде.

"Нам очень жаль, что в Украине так легко распространяется недостоверная информация. Такие публикации формируют тотальное недоверие украинским медиа со стороны европейского бизнеса и инвесторов. А ведь Украина так старается завоевать имидж открытой для инвестиций страны. Мы призываем СМИ Украины к объективному освещению деятельности Фонда FreezeOil. После обращения Фонда к ряду СМИ, они сняли со своих сайтов непроверенную информацию, распространенную третьими лицами через коммерческие отделы ряда редакций в обход журналистов изданий. Фонд надеется, что СМИ будут более внимательно изучать предмет компрометирующих материалов во избежание последующих исков от Фонда FreezeOil", - акцентируют нидерландские инвестора.

Напомним, что с ноября 2014 года фонд FreezOil является владельцем одной с крупнейших сетей АЗС в Украине - "БРСМ-Нафта". Основатель фонда и глава совета директоров - профессор, известный европейский бизнесмен и инвестор Роланд Пипер, который возглавлял такие компании, как AT T Systems Laboratories, UB Networks, Tandem Computers, Connekt, Eclipse Aviation, а 1998-1999 годах занимал должность исполнительного вице-президента и члена правления Philips Electronics. Также Роланд Пипер возглавляет Ассоциацию голландских фермеров и сейчас инвестирует в проект по производству альтернативного топлива биоэтанола в Черкасской области, а также других аграрных проектах.

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