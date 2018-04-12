Уже неделю нет никакой информации о возможном местонахождении спецназовца 3-го полка, участника АТО 28-летнего Дениса Кравченка из Кропивницкого,передает со ссылкой на .

Ушел из дома еще 4 апреля и до сих пор не вернулся и не выходил на связь с родными. Телефон находится вне зоны досягаемости. Об этом в Facebook сообщила волонтер Оксана Червоная.

"Последний раз выходил на связь в 22:00, 4 апреля. Вероятно мог быть в это время в районе ул. Попова. Он не запойный аватар, который где-то "загулял". Не питал мысли покончить с собой, а наоборот, имел много планов на будущее", - написала волонтер.

Денис официально находится в розыске и считается без вести пропавшим. Родные, друзья, волонтеры просят жителей Кропивницкого сообщать любую известную о нем информацию, которая может помочь в поиске. Звонить можно на телефоны дяди Дениса - 050 989 22 59, матери - 068 437 32 18, волонтера Оксаны Червоной - 095 372 25 70 и на номер полиции "102".

Военный Роман Савков, которого освободили из плена, не выходит на связь. Домой заехал только на минуту, взял у матери денег, некоторые документы и поехал в . После того от него ни одного звонка. Два номера телефона вне зоны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира