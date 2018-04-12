В ситуации с харьковским стадионом "" поставлена ​​точка.

Как сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, "стадион "" возвращен государству".

В среду, 11 апреля, так решило украинское правительство. Стадион передан в управление Харьковской ,передает со ссылкой на .

"Спасибо Президенту, Премьер-министру и Генеральному прокурору!", - написала Светличная на своей странице в Facebook.

Стадион "" принадлежал беглому олигарху Сергею , который приобрел арену вместе с одноименным клубом у бизнесмена Александра Ярославского.

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