|Украина вернула стадион беглого олигарха
|12.04.2018 06:12
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В ситуации с харьковским стадионом "" поставлена точка.
Как сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, "стадион "" возвращен государству".
В среду, 11 апреля, так решило украинское правительство. Стадион передан в управление Харьковской ,передает со ссылкой на .
"Спасибо Президенту, Премьер-министру и Генеральному прокурору!", - написала Светличная на своей странице в Facebook.
Стадион "" принадлежал беглому олигарху Сергею , который приобрел арену вместе с одноименным клубом у бизнесмена Александра Ярославского.
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