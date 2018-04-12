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В Центральноафриканской Республике произошло нападение на миротворцев ООН
12.04.2018 06:13
В Центральноафриканской Республике произошло набег на миротворцев ООН В Центральноафриканской Республике (ЦАР) напали на миротворцев ООН, в результате чего погиб военнослужащий из Руанды, еще 8 получили ранения. В ЦАР напали на миротворцев ООН. Фото: UN News

«Голубые каски» пострадали в ходе перестрелки с вооруженными группами в столице ЦАР Банги», — сообщает Центр новостей ООН.

Инцидент произошел через два дня после начала совместной операции правительственных сил и миротворческого контингента ООН. Она направлена ​​на разоружение и арест криминальных группировок, действующих на территории Центральноафриканской Республики.

Инцидент совпал с посещением страны заместителя Генсека по миротворческим операциям Жан-Пьера Лакруа и высокопоставленного представителя Африканского Союза Смаила Шергуи.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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