|В Центральноафриканской Республике произошло нападение на миротворцев ООН
|12.04.2018 06:13
|
«Голубые каски» пострадали в ходе перестрелки с вооруженными группами в столице ЦАР Банги», — сообщает Центр новостей ООН.
Инцидент произошел через два дня после начала совместной операции правительственных сил и миротворческого контингента ООН. Она направлена на разоружение и арест криминальных группировок, действующих на территории Центральноафриканской Республики.
Инцидент совпал с посещением страны заместителя Генсека по миротворческим операциям Жан-Пьера Лакруа и высокопоставленного представителя Африканского Союза Смаила Шергуи.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями