|Опубликовано видео выхода первого американского авианосца на Ближний Восток
|12.04.2018 06:20
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Опубликовано видео выхода первого американского корабля из состава ударной группы, которая отправляется на Ближний Восток. Об этом сообщает со ссылкой на американский телеканал WTKR и его Facebook-страницу.
На видеозаписи заметно как авианосец ВМС США USS Harry S. Truman оставляет порт Норфолк в американском штате Вирджиния.
“Группа во главе с Harry S. Truman оставляет военно-морскую базу Норфолк”, — говорится в сообщении WTKR.
Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman направилась в район Ближнего Востока 11 апреля. Пресс-служба ВМС США сообщала, что группа отправилась для регулярного развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы.
Как сообщал изданию The Times стало известно о подготовке Британией удара по Сирии с Кипра.
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