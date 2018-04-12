Опубликовано видео выхода первого американского корабля из состава ударной группы, которая отправляется на Ближний Восток. Об этом сообщает со ссылкой на американский телеканал WTKR и его Facebook-страницу.

На видеозаписи заметно как авианосец ВМС США USS Harry S. Truman оставляет порт Норфолк в американском штате Вирджиния.

“Группа во главе с Harry S. Truman оставляет военно-морскую базу Норфолк”, — говорится в сообщении WTKR.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman направилась в район Ближнего Востока 11 апреля. Пресс-служба ВМС США сообщала, что группа отправилась для регулярного развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы.

Как сообщал изданию The Times стало известно о подготовке Британией удара по Сирии с Кипра.

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