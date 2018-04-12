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«Скоро будет ещё одно море — Евпаторийское», — в Крыму сняли на видео незаконную добычу песка
12.04.2018 06:21
«Скоро будет ещё одно море — Евпаторийское», — в Крыму сняли на видео незаконную добычу песка В интернете обнародовали новые фотографии и видео из оккупированного Российской Федерацией Крыма, на которых зафиксированы последствия преступный добычи песка.

Соответствующие материале размещены в социальных сетях.

«Евпатория. 08.04.2018. Сольпром, добыча песка идет полным ходом, скоро у нас с вами будет ещё одно море — Евпаторийское, и в Симферополь будем добираться вплавь. Целевое назначение земельного участка не предполагало добычу песка», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.

«Скоро электричка будет нырять тут и выныривать там», «Просто кто-то очень хочет в тюрьму, и им нужно в этом помочь», «А где наши органы? Прокуратура, экология и т. д.» — пишут в интернете.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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