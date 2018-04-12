Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй поговорили об отравлении в Солсбери, реформах в Украине и осудили агрессию России на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

В ходе беседы Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством об отравлении Сергея Скрипаля в городе Солсбери и отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

Тереза ​​Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и осудила агрессию РФ в Донбассе и Крыму.

В свою очередь Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма.

Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ. Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ.

Как сообщал Порошенко созвонился с Мэй.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира