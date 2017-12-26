Экс-глава Одесской области не будет участвовать в допросе из-за нарушения во время вручения повестки.

Об этом заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, выступая под зданием , передает со ссылкой на .

"Не планируем поход в следственный кабинет для проведения следственных действий в связи с нарушениями. В одной повести указаны 2 следственных действия - допрос и получение образцов для экспертизы. Мы считаем, что эти два следственные действия не имеют права вместе проходить. Об этом говорит и КПК. Поэтому просим перенести и разъединить следственные действия в отдельные, и на каждое следственное действие направить на Саакашвили повестки. На допрос мы готовы отдельно прийти и дать ответы на все вопросы. Также просим прислать повестку отдельного следственного действия на получение образцов для экспертизы", - сказал Чернолуцкий.

11 декабря Печерский райсуд отказался на время расследования отправить Саакашвили под домашний арест.

По информации следствия, Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича. В частности, от Сергея получил около полумиллиона долларов.

18 декабря Саакашвили прибыл в ГПУ, однако отказался давать показания.

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