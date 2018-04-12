|В Киеве к летнему сезону увеличится количество пляжей — список
|12.04.2018 06:29
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевсовета.
В частности, в Днепровском районе будет функционировать девять пляжей — «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Радуга» и 4 зоны отдыха — «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки»;
два пляжа в Оболонском районе — «Вербный», «Пуща-Водица» и 5 зон отдыха — «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Билла», «Городская»;
пляж «Водоворот» и две зоны отдыха в Деснянском районе — «Троещина», «Алмазная»;
в Голосеевском районе: пляж «Галерный»;
две зоны отдыха в Дарницком районе — «Осокорки», «Солнечная»;
зона отдыха в Святошинском районе — «Святошин»;
две зоны отдыха в Подольском районе — «Голубая», «Синеозерная»;
зона отдыха в Соломенском районе — «Совская балка».