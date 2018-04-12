При высокой интенсивности эскалации нынешнего конфликта начинает работать безупречная логика войны, которая всегда начинается с незначительного на первый взгляд события, как отравление Срипалей, затем происходит эскалация, а потом процесс уже неконтролируемый никем. Разве что на небесах…

Об этом в блоге пишет Евгений Платон:, информирует svodka.net.

Удастся ли человечеству избежать «судного дня»?

Сообщения мировых информационных агентств напоминают военную хронику:

— Европейское агентство авиационной безопасности сообщает об опасности полетов над восточным Средиземноморьем из-за очень вероятной ракетной атаки по Сирии;

— самолет «Судного дня» Boeing E-4B, оснащенный как командный пункт США на случай ядерной войны, поднят в воздух;

— МИД Турции потребовал немедленного ухода Асада: «Он убил около миллиона человек», — сказал его глава Мевлют Чавушоглу;

— Глава Пентагона подтвердил, что могут быть реализованы военные варианты, если так решит президент Трамп. Мэттис также подтвердил, что вооруженные силы США готовы прибегнуть к военным вариантам, если это будет необходимо и если президент Трамп примет соответствующее решение;

— Сирия эвакуирует главные военно-воздушные базы в связи с угрозой авиаударов со стороны США и союзников;

— Россия вывела свои корабли с военной базы в Тартусе;

— начальник российского Генштаба заявил, что в случае нанесения удара по Сирии, Россия будет сбивать не только ракеты, но и их носители — корабли 6-го флота США.

Мир оказался на грани термоядерной войны. Как все начиналось?

Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

Запад ответил санкциями. Россия была исключена из G8.

Чтобы заставить Запад с ним считаться, Путин ввел войска в Сирию и начал бомбить мирное население, применяя химическое оружие. При этом, Путин обещал Западу лишить Асада этого химоружия. Запад поверил. Зря, как оказалось.

В итоге, количество путинского вранья переросло в новое качество, и, как результат, Россия оказалась в еще большей международной изоляции, чем после агрессии в Украине.

Читайте: Ограниченные карательные удары. Американская разведка рассказала, как Трамп ударит по Сирии

Есть еще один немаловажный аспект в противостоянии России и Запада — интенсивность эскалации конфликта. Эскалация, за которой работает логика войны, это колея, из которой уже никто не может выйти. Первая мировая война началась из-за убийства в Сараево, которое запустило в действие самые мощные военные силы мира того времени.

При высокой интенсивности эскалации нынешнего конфликта начинает работать безупречная логика войны, которая всегда начинается с незначительного на первый взгляд события, как отравление Срипалей, затем происходит эскалация, а потом процесс уже неконтролируемый никем. Разве что на небесах…

От кого зависит дальнейшая эскалация? Убежден, не от политиков типа Трампа, Путина, Асада. Серебряная нить, на которой подвешено будущее человечества, натянута между начальником российского Генштаба и председателем Объединенного комитета начальников штабов США. Если эти двое будут постоянно на связи и сумеют удержать ситуацию под контролем, у нас у всех есть шанс. Если нет, увы, шансов никаких.

Читайте: Из США пришла "новость" для России, - Платон

Я, все же, оптимист, но от ошибки дурака нет никакой защиты, особенно в нынешней ситуации. В таких делах взмах крыла бабочки может стоить цивилизации ее будущее. В 1983 году от ядерного пожара мир спас дежурный офицер советской армии, который увидел на РЛС раннего обнаружения атаку МБР, но начальству об этом не доложил, решив, что это помехи и ложная нападение, и взяв ответственность на себя. Если бы доложил, я бы сегодня не писал эти строки. В кризисных ситуациях судьба войны/мира иногда зависит от решений одного человека. Стефан Цвейг мастерски это подметил в «Гении одной ночи». Эксцесс исполнителя может стать тригером новой мировой бойни, как и убийство в Сараево 104 года назад.

Тем, кто опасается большой войны. Большая война идет уже 4 года, сейчас мы наблюдаем очередной виток эскалации. Если дело дойдет до применения ЯО, как Россия нам грозила еще 4 года назад, РФ быстро прекратит свое существование. Да, могут пострадать и невинные люди, но такова, по-видимому, цена ухода в мир иной последней империи.

Страшно пропадать в одиночку. Всем миром — нелепость, остается только шутить на эту тему. Вот те, кто выживут, им не позавидуешь.

Если США нанесут удар по РФ, нам в Украине тоже несладко придется. На нас работает антициклон из России — ветер в нашу сторону. В случае применения ЯО, авария на ЧАЭС покажется детским лепетом по последствиям.

Путинское ТВ, нагнетая военную истерию, транслирует для «дорогих россиян» сюжеты о бомбоубежищах и продуктовых наборах, которые необходимо брать с собой. Может быть кому-то где-то в глубине Сибири эти сюжеты чем-то и помогут.

У РФ есть система ПРО вокруг Москвы, основанная на ядерных взрывах над столицей, которые уничтожат подлетающие вражеские боеголовки. Начальство надеется таким образом отсидеться в бункерах, до которых не доберутся глубинные бункерные бомбы. Простым москвичам точно не понадобятся никакие продуктовые наборы и бомбоубежища — они даже не успеют понять, что произошло.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира