Презентация усиленных сухпайков для ВСУ

«Не допущено на обеспечение Вооруженных сил Украины почти 78 тонн некачественных или опасных пищевых продуктов и более 30 тысяч комплектов наборов сухих продуктов», — сказал майор.

Министерство меняет не только сухпайок, но и систему контроля за продовольствием: проверяют условия хранения, качество и место происхождения.

В то же время в этом году украинским военным в зоне АТО в Донбассе будут поставлять усиленный армейский сухпаек. В ВСУ рассказали, что один комплект усиленного сухпайка в 2018 году будет стоить 263 грн. В течение этого года в зону АТО таких усиленных сухпайком планируется поставить 2 800.

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